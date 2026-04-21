Одной из ключевых причин роста числа бездомных животных остается человеческий фактор – эксперт

В Казахстане продолжается обсуждение поправок в Закон "Об ответственном обращении с животными", связанных с возможным применением эвтаназии к бездомным кошкам и собакам. Инициатива вызвала дискуссию на фоне роста числа нападений и поиска более эффективных решений, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса депутаты 8 апреля 2026 года приняли поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Свое мнение о намерении ввести безвозвратный отлов, содержании животных в пунктах временного содержания и последующем принятии решения об эвтаназии озвучил Дуйсен Доманов – кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель "Наука о животных и ветеринария" при Казахском агротехническом исследовательском университете имени С. Сейфуллина.

По его словам, проблема не может решиться быстро, здесь нужен комплексный подход.

"Закон об ответственном обращении с животными необходим, важно усилить ответственность за негуманное отношение и бесконтрольное разведение собак и кошек. Люди часто оставляют животных при переездах, и они становятся бездомными. Также важны стерилизация, контроль и повышение штрафов. Эти вопросы должны решаться не только государством, но и кинологическими клубами и местными органами", – отметил кандидат ветеринарных наук.

Он также добавил, что одной из ключевых причин роста числа бездомных животных по-прежнему остается человеческий фактор. Дуйсен Доманов отдельно обращает внимание на необходимость доступной стерилизации и системного контроля, включая сельскую местность, откуда часть животных попадает в города.

По его мнению, без единых правил и учета проблему решить невозможно. Также специалист предлагает ввести урок в школах с первого класса хотя бы один час в четверти с привлечением зоозащитников по вопросам ответственного отношения к животным.

По данным открытых источников и официальной статистике, в Казахстане в последние годы фиксируется значительное количество отловленных и содержащихся животных, а также десятки тысяч случаев нападений собак на людей.

Эксперты сходятся во мнении, что ключевой вопрос заключается не только в методах регулирования, но и в системной работе с причинами появления бездомных животных – от ответственности владельцев до развития инфраструктуры и единых правил на уровне всей страны.

Отметим, что ранее депутат Мажилиса и один из инициаторов поправок в Закон "Об ответственном обращении с животными" Едил Жанбыршин 10 апреля 2026 года в интервью разъяснил о причинах выбора в пользу эвтаназии бродячих собак. Он объяснил, что поправки продиктованы резким ростом числа нападений бродячих собак и фактической неработоспособностью закона 2021 года: система "отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск" не снижала угрозу, а наоборот возвращала потенциально опасных животных обратно на улицы. Поэтому выбран более жесткий подход – эвтаназия после отлова и краткого срока содержания, если животное никто не забрал.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
