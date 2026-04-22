Бухгалтеру ужесточили наказание за хищение 36 млн тенге из госучреждения

В Кызылординской области ужесточено наказание за хищение бюджетных средств, организованное сотрудниками государственного учреждения. Подробности многолетней схемы и причину ужесточения наказания 22 апреля 2026 года раскрыли в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) РК, сообщает Zakon.kz.

Как установлено судом, бухгалтер сельского клуба совместно с директором учреждения на протяжении почти 10 лет систематически похищали бюджетные деньги, используя служебное положение.

"Преступная схема заключалась в перечислении работникам учреждения завышенных сумм зарплаты с последующим изъятием этих средств под различными предлогами (ошибочное начисление, блокировка счета). При этом большинство сотрудников не были осведомлены о противоправном характере действий руководства. Ими похищено 36 млн тенге, за что суд приговорил их к 7 годам лишения свободы". Пресс-служба ГП РК

Отмечается, что суд применил к бухгалтеру п.п. 1 п. 3 ст. 3 Закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" и сократил наказание на 1/3 часть, определив к отбытию 4 года 8 месяцев.

"Однако проверкой законности судебных актов установлено, что акт об амнистии применен неправильно. По делам данной категории подлежит применению исключительно специальная норма п. 5 ст. 3 указанного закона. По протесту Генеральной прокуратуры Кассационным судом по уголовным делам постановление апелляционной инстанции изменено. Бухгалтеру срок наказания увеличен на 5 лет 7 месяцев лишения свободы". Пресс-служба ГП РК

