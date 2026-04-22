#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Бухгалтеру ужесточили наказание за хищение 36 млн тенге из госучреждения

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 11:53 Фото: pxhere
В Кызылординской области ужесточено наказание за хищение бюджетных средств, организованное сотрудниками государственного учреждения. Подробности многолетней схемы и причину ужесточения наказания 22 апреля 2026 года раскрыли в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) РК, сообщает Zakon.kz.

Как установлено судом, бухгалтер сельского клуба совместно с директором учреждения на протяжении почти 10 лет систематически похищали бюджетные деньги, используя служебное положение.

"Преступная схема заключалась в перечислении работникам учреждения завышенных сумм зарплаты с последующим изъятием этих средств под различными предлогами (ошибочное начисление, блокировка счета). При этом большинство сотрудников не были осведомлены о противоправном характере действий руководства. Ими похищено 36 млн тенге, за что суд приговорил их к 7 годам лишения свободы".Пресс-служба ГП РК

Отмечается, что суд применил к бухгалтеру п.п. 1 п. 3 ст. 3 Закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" и сократил наказание на 1/3 часть, определив к отбытию 4 года 8 месяцев.

"Однако проверкой законности судебных актов установлено, что акт об амнистии применен неправильно. По делам данной категории подлежит применению исключительно специальная норма п. 5 ст. 3 указанного закона. По протесту Генеральной прокуратуры Кассационным судом по уголовным делам постановление апелляционной инстанции изменено. Бухгалтеру срок наказания увеличен на 5 лет 7 месяцев лишения свободы".Пресс-служба ГП РК

Ранее сообщалось, что КНБ расследует хищение 108 млн тенге при строительстве в Жамбылской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: