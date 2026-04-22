События

Токаев на саммите в Астане сделал важное заявление о будущем планеты

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 13:09 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 апреля 2026 года выступил на пленарном заседании Регионального экологического саммита, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя глав делегаций и участников саммита, президент Казахстана подчеркнул значимость данной диалоговой площадки.

"Действительно, сегодня, в День Земли, мы собрались в Астане, чтобы вновь заявить об общей ответственности за защиту нашей планеты. Это означает, что государства нашего региона глубоко осознают актуальность и чрезвычайную значимость формирования общего видения устойчивого будущего".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что современная экология не ограничивается только вопросами климата.

"Это основа существования человечества. Речь идет о чистом воздухе и безопасной воде, здоровой почве и надежной продовольственной системе, о стабильности сообществ и благополучии будущих поколений. Это также касается ясности ума, общественной гармонии и человеческого счастья".Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, в этом широком смысле экология – это образ жизни, основанный на ответственном отношении к нашей общей планете.

"Поэтому наш сегодняшний саммит является своевременным и необходимым мероприятием".Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства сравнил устав ООН с "не высокой кухней" и призвал к единому подходу.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Токаев обозначил принципы, на которых должно строиться будущее планеты
13:42, Сегодня
Какие заявления сделал Токаев на саммите БРИКС
15:35, 24 октября 2024
О чем говорил Токаев на саммите БРИКС
16:26, 24 августа 2023
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
14:10, Сегодня
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
13:54, Сегодня
Полные трибуны собрала тренировка Рыбакиной на кортах "тысячника" в Мадриде
13:30, Сегодня
Сборная Казахстана по футболу узнала своих соперников на престижном турнире
13:04, Сегодня
