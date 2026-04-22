Токаев на саммите в Астане сделал важное заявление о будущем планеты
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 апреля 2026 года выступил на пленарном заседании Регионального экологического саммита, сообщает Zakon.kz.
Приветствуя глав делегаций и участников саммита, президент Казахстана подчеркнул значимость данной диалоговой площадки.
"Действительно, сегодня, в День Земли, мы собрались в Астане, чтобы вновь заявить об общей ответственности за защиту нашей планеты. Это означает, что государства нашего региона глубоко осознают актуальность и чрезвычайную значимость формирования общего видения устойчивого будущего".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства подчеркнул, что современная экология не ограничивается только вопросами климата.
"Это основа существования человечества. Речь идет о чистом воздухе и безопасной воде, здоровой почве и надежной продовольственной системе, о стабильности сообществ и благополучии будущих поколений. Это также касается ясности ума, общественной гармонии и человеческого счастья".Касым-Жомарт Токаев
Как отметил президент, в этом широком смысле экология – это образ жизни, основанный на ответственном отношении к нашей общей планете.
"Поэтому наш сегодняшний саммит является своевременным и необходимым мероприятием".Касым-Жомарт Токаев
Также глава государства сравнил устав ООН с "не высокой кухней" и призвал к единому подходу.
