Токаев на саммите в Астане сделал важное заявление о будущем планеты

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 апреля 2026 года выступил на пленарном заседании Регионального экологического саммита, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя глав делегаций и участников саммита, президент Казахстана подчеркнул значимость данной диалоговой площадки.

"Действительно, сегодня, в День Земли, мы собрались в Астане, чтобы вновь заявить об общей ответственности за защиту нашей планеты. Это означает, что государства нашего региона глубоко осознают актуальность и чрезвычайную значимость формирования общего видения устойчивого будущего". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что современная экология не ограничивается только вопросами климата.

"Это основа существования человечества. Речь идет о чистом воздухе и безопасной воде, здоровой почве и надежной продовольственной системе, о стабильности сообществ и благополучии будущих поколений. Это также касается ясности ума, общественной гармонии и человеческого счастья". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, в этом широком смысле экология – это образ жизни, основанный на ответственном отношении к нашей общей планете.

"Поэтому наш сегодняшний саммит является своевременным и необходимым мероприятием". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства сравнил устав ООН с "не высокой кухней" и призвал к единому подходу.