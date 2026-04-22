События

Токаев обозначил принципы, на которых должно строиться будущее планеты

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 13:42 Фото: akorda.kz
Выступая 22 апреля 2026 года на пленарном заседании Регионального экологического саммита, глава государства Касым-Жомарт Токаев перечислил ключевые принципы, на которых должно строиться будущее планеты, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, данный саммит напоминает нам, что защита нашей планеты – общая ответственность всего человечества.

"Речь идет о будущем всех людей и, прежде всего, подрастающего поколения. Это не только экологическая задача, это высокий моральный долг, экономическая необходимость и стратегический приоритет во имя сохранения мира и стабильности".Касым-Жомарт Токаев

В этом духе, как подчеркнул глава государства, наше общее видение устойчивого будущего должно опираться на следующие ключевые принципы:

  • ответственность перед нашими гражданами и будущими поколениями;
  • сотрудничество, выходящее за рамки границ и секторов;
  • справедливость в доступе к ресурсам, технологиям и возможностям;
  • практические меры, приносящие осязаемые результаты;
  • и, наконец, солидарность между странами, независимо от их размера или уровня развития.
"Принятие Астанинской декларации об экологической солидарности в Центральной Азии и ряд значимых соглашений, достигнутых в рамках саммита, отражают нашу приверженность этим принципам и знаменуют собой важные шаги на пути к укреплению регионального экологического партнерства. Уверен, что наши сегодняшние дискуссии будут содержательными и приведут к конкретным совместным инициативам, которые позволят воплотить наше общее видение устойчивого будущего в практические действия, приносящие пользу нашим народам".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил о масштабных успехах Казахстана в восстановлении природы.

