Полевые сборы в Шымкенте: школьники осваивают основы военной подготовки

В городе Шымкент продолжаются учебно-полевые сборы для учащихся старших классов общеобразовательных школ. Сегодня состоялся второй день мероприятия, которое проходит на учебно-тренировочной базе "Актас", сообщает Zakon.kz.

В сборах принимают участие школьники из пяти районов города, программа рассчитана на пять дней. Во второй день к занятиям присоединились учащиеся Аль-Фарабийского района. За ходом подготовки наблюдали представители средств массовой информации, посетившие базу с целью ознакомления с организацией процесса.

Основной задачей учебно-полевых сборов является подготовка молодежи к военной службе, а также формирование у подростков чувства патриотизма, ответственности и дисциплины.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент

Программа сборов максимально приближена к условиям прохождения службы в воинских частях. Участники соблюдают распорядок дня, включающий утреннюю физическую зарядку, теоретические и практические занятия, а также вечерние построения.

В рамках огневой подготовки школьники изучают устройство автомата АК-74, отрабатывают навыки его разборки и сборки, а также выполняют упражнения по прицеливанию. Тактические занятия включают основы ведения боя, маскировки и ориентирования на местности. Кроме того, особое внимание уделяется строевой подготовке, выполнению команд и развитию физической выносливости.

Отдельный блок посвящен занятиям по радиационной, химической и биологической защите, в ходе которых учащимся разъясняются принципы использования средств индивидуальной защиты.

По словам участника сборов, ученика 10 класса школы №22 имени Турара Рыскулова Рустембека Байдибека, подобные мероприятия позволяют на практике ощутить особенности военной службы и лучше подготовиться к будущему выполнению гражданского долга.

Организаторы отмечают, что сборы способствуют развитию командного духа, взаимной поддержки и сплоченности среди участников. Выполняя задания совместно, школьники учатся дисциплине, выдержке и ответственности.

По итогам учебно-полевых сборов наиболее отличившиеся участники и руководители будут награждены.

Инициатива направлена на повышение интереса молодежи к военной службе и системное укрепление подготовки будущих защитников Отечества.