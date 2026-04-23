#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
События

Смертельный пожар в "Центре плова" Щучинска: новые задержания по громкому делу

Фото: pexels
В Акмолинской области специальные прокуроры продолжают досудебное расследование по факту нарушения требований пожарной безопасности в кафе Щучинска под названием "Центр плова Loft", в результате чего погибли 12 человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению прокуратуры Акмолинской области, 20 апреля 2026 года в рамках расследования дела были дополнительно задержаны директор автомобильной газозаправочной станции и доставщик газовых баллонов.

Их подозревают в нарушении требований законодательства при оказании услуг по наполнению и доставке баллонов.

"Действия подозреваемых квалифицированы по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью более двух лиц и смерть человека), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет".Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Также отмечено, что с санкции суда в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, второго – домашний арест.

Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение по делу будет принято судом.

Иные обстоятельства в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежат.

26 февраля 2026 года в Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек. Сразу после ЧП сообщалось о семи погибших: пятеро погибли на месте, еще двое скончались в реанимации.

Уже к 18 апреля число жертв увеличилось до 12 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: