Смертельный пожар в "Центре плова" Щучинска: новые задержания по громкому делу

В Акмолинской области специальные прокуроры продолжают досудебное расследование по факту нарушения требований пожарной безопасности в кафе Щучинска под названием "Центр плова Loft", в результате чего погибли 12 человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению прокуратуры Акмолинской области, 20 апреля 2026 года в рамках расследования дела были дополнительно задержаны директор автомобильной газозаправочной станции и доставщик газовых баллонов.

Их подозревают в нарушении требований законодательства при оказании услуг по наполнению и доставке баллонов.

"Действия подозреваемых квалифицированы по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью более двух лиц и смерть человека), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет". Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Также отмечено, что с санкции суда в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, второго – домашний арест.

Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение по делу будет принято судом.

Иные обстоятельства в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежат.

26 февраля 2026 года в Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек. Сразу после ЧП сообщалось о семи погибших: пятеро погибли на месте, еще двое скончались в реанимации.

Уже к 18 апреля число жертв увеличилось до 12 человек.