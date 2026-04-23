Попытка суицида в ЖК "Коркем-3" в Астане: парня отправили под арест

В Астане молодого парня, намеревавшегося прыгнуть с крыши высотки, арестовали, сообщает Zakon.kz.

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям 23 апреля 2026 года рассказали, что его привлекли к ответственности по факту совершения мелкого хулиганства.

"Судом установлено, что 20 апреля 2026 года Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на крыше дома ЖК "Коркем-3" поднялся на край кровли дома, осознавая последствия своих действий, тем самым нарушил общественный порядок. Действия правонарушителя носили демонстративный характер, выразились в нахождении на краю кровли многоквартирного жилого дома, игнорировании общепринятых норм поведения, создании угрозы собственной безопасности и вызове беспокойства у окружающих, что свидетельствует о явном неуважении к обществу", – говорится в сообщении суда.

На заседании молодой человек вину признал полностью и раскаялся. Он пояснил, что в тот день был пьян, поэтому не в полной мере контролировал свои действия. И свой поступок объяснил ссорой с девушкой и намерением спрыгнуть с крыши.

"Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП, или привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, либо административный арест от 5 до 15 суток. Постановлением суда Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 434 КоАП, и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 10 суток", – сообщили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Нарушитель – 18-летний парень. 20 апреля его заметили на крыше 21-этажного дома ЖК "Коркем-3", который уже печально известен страшным пожаром, унесшим жизнь детей.