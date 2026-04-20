Хотел спрыгнуть: в Астане юношу сняли с крыши ЖК, в котором произошел смертельный пожар

В Астане юного парня спасли от суицида, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 20 апреля 2026 года.

"В полицию поступило сообщение о нахождении мужчины на крыше многоэтажного жилого дома. По данному факту установлен 18-летний житель столицы, который, предположительно, намеревается совершить прыжок с высоты", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны.

На место происшествия прибыли экстренные службы, психологи. Сотрудники полиции оцепили территорию. Внизу развернули спасательную надувную подушку для смягчения возможного падения с высоты.

"В результате слаженных действий молодой человек снят с крыши и находится в безопасности", – добавили в ДП.

В соцсетях сообщают, что инцидент произошел в том же ЖК "Коркем-3", где недавно произошел смертельный пожар.

Пожар в ЖК вспыхнул ночью 12 апреля в квартире на 15-м этаже 21-этажного дома по ул. Туркестан. Спасти удалось только 39-летнюю женщину. Трое ее детей в возрасте от двух до 13 лет погибли. 19 апреля стало известно, что пострадавшая женщина пришла в себя.

