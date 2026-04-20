#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
469.52
553.75
6.15
Происшествия

Хотел спрыгнуть: в Астане юношу сняли с крыши ЖК, в котором произошел смертельный пожар

ЖК в Астане, где была попытка суицида, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 15:56 Фото: ДП Астаны
В Астане юного парня спасли от суицида, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 20 апреля 2026 года.

"В полицию поступило сообщение о нахождении мужчины на крыше многоэтажного жилого дома. По данному факту установлен 18-летний житель столицы, который, предположительно, намеревается совершить прыжок с высоты", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны.

На место происшествия прибыли экстренные службы, психологи. Сотрудники полиции оцепили территорию. Внизу развернули спасательную надувную подушку для смягчения возможного падения с высоты.

"В результате слаженных действий молодой человек снят с крыши и находится в безопасности", – добавили в ДП.

В соцсетях сообщают, что инцидент произошел в том же ЖК "Коркем-3", где недавно произошел смертельный пожар.

Пожар в ЖК вспыхнул ночью 12 апреля в квартире на 15-м этаже 21-этажного дома по ул. Туркестан. Спасти удалось только 39-летнюю женщину. Трое ее детей в возрасте от двух до 13 лет погибли. 19 апреля стало известно, что пострадавшая женщина пришла в себя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: