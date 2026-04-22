Жителям Астаны до 1 сентября ограничат движение из-за строительства новой улицы
В Астане временно закроют движение из-за строительства новой улицы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По данным ведомства, в рамках реализации проекта "Строительство улиц в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Сыганак" с 26 апреля по 1 сентября 2026 года будет полностью перекрыто движение между бизнес-центром Syganaq и жилым комплексом "Ишим".
"Будут проводиться работы по строительству улицы с устройством инженерных сетей", – объяснили в управлении.
Ранее акимат столицы Казахстана опровергал информацию о графике перекрытий улиц 22-24 апреля 2026 года. Об этом можно узнать здесь.
