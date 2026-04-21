В Алматы до 2 мая ограничат движение на одной из улиц

В Алматы на 11 дней введут ограничение движения по ул. Онгарсыновой, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 апреля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly.

"В Алатауском районе на участке ул. Онгарсыновой временно ограничат движение в связи с проведением дорожно-строительных работ. Ограничения затронут отрезок от ул. Акберен до ул. Кожабекова. Работы пройдут с 22:00 21 апреля до 2 мая", – говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Отмечается, что работы ведутся в рамках строительства западного канализационного коллектора – стратегического проекта, который обеспечит централизованным водоотведением около 200 тыс. жителей.

Жителей и гостей Алматы попросили заранее планировать свой маршрут.

Материал по теме Массовые испытания теплосетей стартуют в Алматы: что важно знать горожанам

Ранее сообщалось, что в Алматы изменят привычный маршрут автобуса №143Ш.