Происшествия

Ночной переполох около одного из заведений Алматы объяснили в полиции

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 13:10 Фото: pexels
3 декабря в социальных сетях появилось видео с полицейскими в Алматы, преследующими кого-то, и лежащим на земле мужчиной. В Департаменте полиции (ДП) города объяснили произошедшее, сообщает Zakon.kz.

Как указано в описании к видео, в районе пересечения улиц Сатпаева – Розыбакиева несколько человек напали на одного мужчину. Спустя короткое время на место прибыло несколько патрульных машин. Сотрудники вмешались в конфликт. Нападавшие скрылись, некоторых поймали.

"Сегодня ночью в Бостандыкском районе у одного из увеселительных заведений патрульные полицейские заметили скопление людей, которое привело к конфликту. Сотрудники полиции оперативно отреагировали: всех участников доставили в отдел полиции для разбирательства. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Действия каждого участника будут оценены в соответствии с законом, все объективные обстоятельства установлены", – прокомментировали инцидент в пресс-службе ДП.

По словам начальника Управления полиции Бостандыкского района Дидара Аханова, патрульный экипаж своевременно заметил скопление людей у заведения и принял меры для предотвращения развития конфликта.

"Сотрудники не просто патрулировали, они вмешались, чтобы избежать возможного развития конфликта и защитить общественный порядок. Все участники будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с законодательством", – сказал он.

2 декабря Zakon.kz писал о потасовке около магазина в Алматы, закончившейся смертью девушки.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
