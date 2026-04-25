Более 700 человек объединились в Бутаковском ущелье
В очистительных работах приняли участие представители различных религиозных конфессий, общественные деятели, волонтеры и неравнодушные жители города. Все участники были обеспечены необходимым инвентарем.
Фото: акимат Алматы
Участникам предстояло очистить популярный горный маршрут, который ежедневно посещают тысячи любителей природы.
"Мы находимся в прекрасном, знаковом для Алматы месте. Со стороны аппарата акима Медеуского района будем следить за чистотой и поддерживать порядок до осени", – отметил аким Медеуского района Еркебулан Оразалин.
Выбор Бутаковского ущелья для проведения субботника был неслучаен. Руководитель Управления по делам религий города Алматы Нурлан Кикимов подчеркнул символичность этой локации.
"Субботники проводятся регулярно в разных частях города. Представители различных религий объединились ради общего дела в одном из самых любимых мест отдыха алматинцев. Алматы – наш общий дом", – отметил он.
По словам организаторов, для участников был организован бесплатный трансфер до места проведения акции и обратно.
Для многих участников субботник стал не просто экологической акцией, а настоящим праздником единения.