Артисты, молодежь и волонтеры: более тысячи человек приняли участие в экоакции на озере Сайран

В Алматы на берегу озера Сайран прошел городской субботник. Масштабная экологическая акция объединила около тысячи членов движения "Жасыл ел", работников акиматов, бизнесменов и просто неравнодушных жителей города. О том, как это было, в фоторепортаже Zakon.kz.

Несмотря на то, что официально зона отдыха на территории озера Сайран еще не открыта, каждый день ее посещают порядка 3-4 тысяч человек. К сожалению, некоторые отдыхающие не соблюдают правила поведения на территории водоема, а именно – ломают только что высаженные деревья, повреждают лавочки и урны, а также оставляют после себя кучи мусора на всей береговой линии озера.

Это подтверждают работники, обеспечивающие уборку территории водохранилища. По их словам, в сутки им приходится собирать и вывозить с зоны отдыха порядка 5 тонн твердых бытовых отходов.

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В связи с этим акимат города Алматы в рамках программы "Таза Қазақстан" организовал масштабную акцию по очистке и благоустройству территории озера Сайран.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Субботник начался в 10:00 у входа на набережную. Экоакция по очистке вдоль водоема состоялась одновременно в двух районах: в Алмалинском наводили порядок на восточный берегу, а в Ауэзовском районе приводили в порядок западный берег.

Фото: Zakon.kz

Уборка территории началась с приветственного слова заместителя акима города Алматы Азамата Калдыбекова.

"Озеро Сайран – то место, которое принадлежит нам всем. Это не просто водоем, а уголок природы, где можно отдохнуть, провести время с семьей и друзьями. Поэтому наш долг – содержать его в чистоте", – сказал Азамат Калдыбеков.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Одними из первых эту экологическую инициативу поддержали представители творческой интеллигенции города. В мероприятии приняли участие Заслуженный деятель культуры РК, известный эстрадный певец Жубаныш Жексенулы, Заслуженный деятель культуры РК, актер театра и кино Улан Нусипали, Заслуженный деятель РК, актер театра и кино Бахыт Тушаев, Председатель Союза писателей тюркских государств при ТЮРКСОЙ Улыкбек Есдаулет, член Союза писателей РК, общественный деятель Бекнур Кисиков, артисты алматинского цирка, акробаты, вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса, Батыр Жанузак и Марлен Маратов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Знаменитости обратились к горожанам с призывом бережно относиться к природе и соблюдать чистоту в общественных пространствах. В частности, певец Жубаныш Жексенулы отметил, что если бы каждый горожанин чаще участвовал в таких субботниках, то Алматы стал бы еще красивее.

"Природа – это оказанное нам доверие. Поддержание чистоты таких красивых мест, как Сайран, ответственность перед будущими поколениями. Давайте ценить то, что у нас есть", – сказал певец.

Фото: Zakon.kz

Наряду со звездами в мероприятии участвовали бойцы отрядов "Жасыл ел", волонтеры, резиденты комьюнити центров. Молодые люди активно работали метлами, собирали сломанные ветки и выносили мешки, наполненные мусором.

"Для меня важно, чтобы мой город был чистым. Я пришла на субботник, чтобы внести свою лепту в общее дело. Я считаю, что каждый алматинец должен принимать участие в таких акциях, неважно, где – на озере Сайран, в парке или в своем дворе", – сказала волонтер Айзере Мадиева.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вышли на субботник и представители бизнеса, работники коммунальных служб и неравнодушные жители района – все вместе они приводили в порядок территорию набережной.



"Я пришла поддержать эту экологическую акцию, потому что хочется жить в чистом городе. Нужно поддерживать порядок. Каждый может взять в руки инструмент и приняться за уборку. Алматы – наш общий дом и в нашем доме должен быть порядок", – сказала алматинка Галия Берекова.

Фото: Zakon.kz

Не остались в стороне и госслужащие. К примеру, аким Алмалинского района Арман Шамшин наравне работал со своими подчиненными. Глава района отметил, что в современном мире очень важно ответственно относиться к экологии и общественным пространствам. Кроме этого, он поблагодарил всех, кто пришел на субботник.

"Нас сегодня собралась целая эко-армия патриотов, тех, кому небезразлична судьба своего города и своего района. Это очень радует, что алматинцы не словами, а делом доказывают любовь к своему городу. Сердечно благодарю всех, кто присоединился к нам!" – сказал Арман Шамшин.

Фото: Zakon.kz

Всего в экоакции приняли участие более 1550 человек и было задействовано 45 единиц техники. Активисты убрали все пешеходные зоны, провели санитарную валку деревьев на проблемных участках и вывезли с территории озера более 150 м³ мусора.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что 21 июня 2025 года в рамках общереспубликанской акции «Таза Казахстан» локальные субботники были проведены во всех 8 районах Алматы. Всего в мероприятиях приняли участие порядка 11 тысяч человек. Задействовано 275 единиц специальной техники и вывезено свыше 1 460 м³ мусора.