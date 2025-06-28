"Таза Қазақстан": жители, артисты и общественники вместе убрали двор в Алматы

В Алатауском районе Алматы прошел масштабный субботник с участием общественников и деятелей культуры, сообщает Zakon.kz.

Субботник состоялся во дворе жилого массива микрорайона Зердели – жители вместе с известными артистами и спортсменами, депутатами и общественниками провели уборку территории в рамках акции "Таза Қазақстан".

С приветственным словом к участникам обратился заместитель акима города Алматы Азамат Калдыбеков, который подчеркнул важность формирования экологической культуры среди горожан.

Фото: акимат Алматы

"Люди в первую очередь сами должны поддерживать чистоту: убирать за собой, не бросать мусор, не ломать деревья. С детства необходимо воспитывать бережное отношение к природе. Это общее дело для всех алматинцев, нужно вместе держать город в чистоте", – отметил он, поблагодарив участников акции за активную позицию.

Председатель Общественного совета города Алматы Махамбет Хасенов указал на необходимость консолидации граждан в важном деле.

"Успех акции напрямую зависит от инициативности каждого алматинца. Как показывает практика, горожане демонстрируют все большую сознательность в экологическом вопросе, что нужно только развивать. Большая роль принадлежит активистам и общественникам", – заявил Махамбет Хасенов.

К мероприятию по уборке и благоустройству территории присоединились популярные актеры, певцы, акыны и спортсмены.

Фото: акимат Алматы

Своим личным примером они поддержали экологическую кампанию по сохранению чистоты и заботе о природе. Среди них – актеры Санжар Мади, Тауекел Муслим, Жан Байжанбаев, Еркебулан Дайыров, Ерден Телемисов, Максат Сабитов, Жандос Айбасов, Жайдарбек Кунгужинов, Улан Нусипали, Бахыт Тушаев, Тимур Пиязов и Ондасын Бесикбасов; певцы Бактияр Тайлакбаев и Инжу Ануарбек, акыны Молдир Айтбай и Алмас Ахметбекұлы, а также мастер спорта международного класса по армреслингу Спатай Темир, заслуженный деятель культуры Амантай Бергалиев и другие.

Фото: акимат Алматы

Известный актер театра и кино Жан Байжанбаев поделился своим мнением о значимости акции.

"Как известно, чистота начинается с себя. Ведь, когда видишь грязь, то и на душе становится неприятно и стыдно. Но я заметил, что в последнее время город становится все чище и чище. Эта акция имеет очень большое значение", – сказал Жан Байжанбаев.

Местные жители поблагодарили организаторов за инициативу и выразили надежду на регулярное проведение подобных акций.

Фото: акимат Алматы

Как было подчеркнуто организаторами, успешная реализация экологической программы "Таза Қазақстан" напрямую зависит от личной ответственности и инициативы каждого жителя.