Пивзавод в подвале дома обнаружили в Алматы: изъяты тысячи литров пенного

Масштабное незаконное производство пива выявили в Турксибском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 4 мая 2026 года рассказали, что специализированное варочное оборудование установили в подвальном помещении. Там же обнаружили большое количество готовой продукции, тару и сырье, используемые для производства.

"Из незаконного оборота изъяты около 7 тысяч литров пива, оборудование подпольного производства, кеги для розлива, стеклянная тара и сырье для изготовления алкогольной продукции", – сообщили в ДП.

По данному факту начаты проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения.

В начале апреля в городе Семее выявили подпольный цех по незаконному производству алкоголя, изъято более 12 тысяч бутылок продукции.