Казахстан должен стать криптохабом – поручение Токаева

На втором заседаним Совета по развитию ИИ в Алматы Касым-Жомарт Токаев высказался о цифровом тенге и безналичных платежах, сообщает Zakon.kz.

Президент заявил, что цифровизация экономики – требование времени. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты планируют переход на полностью безналичную экономику.

Хороший пример показывает Китай, обрабатывающий через цифровые платформы транзакции на триллионы долларов.

"Казахстан тоже добился положительных результатов: доля безналичных платежей в стране превысила 80 процентов, наши финтех-компании, представленные здесь сегодня, демонстрируют впечатляющие возможности. Широкое использование цифрового тенге кардинально меняет ситуацию, обеспечивая транспарентность целевых бюджетных расходов и сокращая транзакционные издержки. Это позволит повысить привлекательность страны для глобального капитала и создать условия для превращения Казахстана в ведущий инвестиционный и финансовый центр. В 2025 году создана национальная правовая база, регулирующая цифровые финансовые активы и криптовалюты. Открываются возможности для токенизации недвижимости, золота, пакетов акций крупных промышленных предприятий и других реальных активов. Правительству и Национальному банку следует согласовать свои стратегии развития цифровых активов для превращения Казахстана в криптохаб. Это задача исключительной важности, время не ждет", – сказал глава государства.

Президент отметил важность обеспечения перехода к "экономике реального времени", потому что в традиционной системе государство всегда в роли "догоняющего".

"К примеру, бюрократические процедуры и бесконечные согласования приводят к снижению эффективности использования средств до 30 процентов. Проверки проводятся по итогам налогового периода, когда бюджетные деньги уже были освоены. А платформенный подход, усиленный искусственным интеллектом, позволит добиться положительных изменений. В частности, непрерывный предиктивный мониторинг даст возможность выявлять на самых ранних стадиях признаки отклонений или подозрительных транзакций. При этом надо четко понимать, что полагаться исключительно на государственные ресурсы – это стратегическая ошибка. Стоит задача создать такую институциональную среду, в которой частный капитал будет рассматривать платформенные решения как главный инструмент обеспечения своей конкурентоспособности. Правительству нужно внести конкретные предложения по стимулированию бизнеса", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также заявил, что Казахстан рассматривает развитие искусственного интеллекта как ключевое стратегическое направление.