События

Токаеву представили Центр поддержки инновации в области обороны и безопасности

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 16:13 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектом Defense Tech, которую реализует Министерство обороны (МО) Казахстана. Об этом 4 мая 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что инициатива Defense Tech направлена на формирование инновационной экосистемы по выявлению, отбору и ускоренному развитию отечественных технологических решений для нужд Вооруженных сил и системы национальной безопасности.

В рамках проекта создается постоянный механизм работы с инновационными командами и научно-техническими организациями.

В Астане на площадке Astana Hub организован координационный офис Defense Tech, обеспечивающий постоянную коммуникацию между Министерством обороны, технологическими предпринимателями, научными организациями и индустриальными партнерами.

В ходе развития инициативы в Алматы открыт Центр оборонных технологий Defense Tech IT Park – мультифункциональный инновационный хаб на базе Дома армии.

Здесь представлены передовые технологические решения и перспективные разработки в области обороны и безопасности, разработанные отечественными IT-компаниями и стартап-командами.

Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с лидерами глобальной IT-индустрии и вручил орден главе Presight AI.

