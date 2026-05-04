Токаеву представили Центр поддержки инновации в области обороны и безопасности
Отмечается, что инициатива Defense Tech направлена на формирование инновационной экосистемы по выявлению, отбору и ускоренному развитию отечественных технологических решений для нужд Вооруженных сил и системы национальной безопасности.
В рамках проекта создается постоянный механизм работы с инновационными командами и научно-техническими организациями.
В Астане на площадке Astana Hub организован координационный офис Defense Tech, обеспечивающий постоянную коммуникацию между Министерством обороны, технологическими предпринимателями, научными организациями и индустриальными партнерами.
В ходе развития инициативы в Алматы открыт Центр оборонных технологий Defense Tech IT Park – мультифункциональный инновационный хаб на базе Дома армии.
Здесь представлены передовые технологические решения и перспективные разработки в области обороны и безопасности, разработанные отечественными IT-компаниями и стартап-командами.
Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с лидерами глобальной IT-индустрии и вручил орден главе Presight AI.