#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
События

Первое "золото" Казахстана на домашнем Кубке мира

Фото: Instagram/marat_sultangaziyev, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 21:16 Фото: Instagram/marat_sultangaziyev
Аким Алматинской области Марат Султангазиев лично поздравил и наградил победительницу рейтингового Кубка мира по стендовой стрельбе Асем Орынбай, которая принесла сборной Казахстана первую медаль на текущем турнире.

Торжественная церемония прошла на базе стрелкового клуба имени Александра Асанова, где со 2 по 10 мая проходит один из крупнейших этапов мирового стрелкового сезона.

В дисциплине "скит" Асем Орынбай уверенно прошла квалификацию и блестяще выступила в финале, где в решающем раунде оказалась сильнее представительницы Китая Жианг Итинг, завоевав золотую медаль.

Эта победа стала знаковой – именно она открыла медальный счет национальной сборной Казахстана на домашнем этапе Кубка мира. Представительница Алматинской области – Асем Орынбай вновь продемонстрировала высокий уровень мастерства, силу характера и волю к победе.

Поздравляя спортсменку, Марат Султангазиев отметил, что ее успех имеет особое значение как для национальной команды, так для всего региона.

Стоит отметить, что Асем Орынбай уже имеет весомые достижения на международной арене. В 2023 году она также становилась победительницей этапа Кубка мира, в ее активе – бронзовая медаль чемпионата мира, а также "золото" финального Кубка мира, Азиатских игр и чемпионата Азии.

Напомним, в соревнованиях принимают участие около 300 спортсменов из 43 стран, а сам Кубок мира продлится до 10 мая. Для казахстанской сборной эта первая медаль стала важным импульсом и задала высокий тон дальнейшей борьбе за награды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Казахстанка Асем Орынбай завоевала золото в финале Кубка мира по стендовой стрельбе
02:07, 24 ноября 2023
Казахстанка Асем Орынбай завоевала "золото" в финале Кубка мира по стендовой стрельбе
Казахстанка завоевала золотую медаль в Кубке мира по стендовой стрельбе
03:52, 28 января 2024
Казахстанка завоевала золотую медаль в Кубке мира по стендовой стрельбе
Стендовая стрельба Золото Кубка Мира
16:55, 05 мая 2026
Асем Орынбай завоевала "золото" Кубка мира по стендовой стрельбе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от &quot;Кайрата&quot;
02:10, 06 мая 2026
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от "Кайрата"
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
01:44, 06 мая 2026
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
Восемь казахстанских юношей поборются за медали ЧА по боксу в Ташкенте
01:18, 06 мая 2026
Восемь казахстанских юношей поборются за медали ЧА по боксу в Ташкенте
Фото: icehockey.kz
00:56, 06 мая 2026
Драма с пятью шайбами произошла в матче Польша – Казахстан на ЧМ-2026 по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: