Первое "золото" Казахстана на домашнем Кубке мира

Аким Алматинской области Марат Султангазиев лично поздравил и наградил победительницу рейтингового Кубка мира по стендовой стрельбе Асем Орынбай, которая принесла сборной Казахстана первую медаль на текущем турнире.

Торжественная церемония прошла на базе стрелкового клуба имени Александра Асанова, где со 2 по 10 мая проходит один из крупнейших этапов мирового стрелкового сезона.

В дисциплине "скит" Асем Орынбай уверенно прошла квалификацию и блестяще выступила в финале, где в решающем раунде оказалась сильнее представительницы Китая Жианг Итинг, завоевав золотую медаль.

Эта победа стала знаковой – именно она открыла медальный счет национальной сборной Казахстана на домашнем этапе Кубка мира. Представительница Алматинской области – Асем Орынбай вновь продемонстрировала высокий уровень мастерства, силу характера и волю к победе.

Поздравляя спортсменку, Марат Султангазиев отметил, что ее успех имеет особое значение как для национальной команды, так для всего региона.

Стоит отметить, что Асем Орынбай уже имеет весомые достижения на международной арене. В 2023 году она также становилась победительницей этапа Кубка мира, в ее активе – бронзовая медаль чемпионата мира, а также "золото" финального Кубка мира, Азиатских игр и чемпионата Азии.

Напомним, в соревнованиях принимают участие около 300 спортсменов из 43 стран, а сам Кубок мира продлится до 10 мая. Для казахстанской сборной эта первая медаль стала важным импульсом и задала высокий тон дальнейшей борьбе за награды.