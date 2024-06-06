Уникальный мужской хор "Княжичи" едет с концертом в Петропавловск

Мужской хор "Княжичи" продолжает гастролировать по Казахстану. И в завершение сезона они намерены дать концерт на севере страны. Артисты обещают незабываемое шоу всем тем, кто придет на выступление. А какие композиции исполнит хор и чем будет удивлять слушателей – в материале Zakon.kz.

"Княжичи" – молодой алматинский коллектив, состоящий из 18 профессиональных певцов с широким диапазоном более трех октав, не имеющий аналогов в своем направлении. Фишка ансамбля заключается в том, что в его состав входят исключительно профессиональные исполнители и лучшие студенты алматинской музыкальной консерватории. Самому молодому исполнителю – 20 лет, а старшему – 36. Руководит мужским хором "Княжичи" опытный дирижер Сергей Редькин.

Фото: из архива хора "Княжичи"

Дебют этого уникального хора состоялся еще прошлым летом в Алматы. С первого выступления "Княжичи" оказались фаворитами любителей живого исполнения. Коллектив неоднократно доказывал, что хоровое пение стало более прогрессивным и сейчас занимает должное место в культурной среде нашей страны. Те, кто раз уже побывал на выступлении "Княжичей", отмечают, что не пожалели ни об одной минуте, проведенной на концерте.

Фото: Zakon.kz

Всего за год своего существования ансамбль с гастролями объехал несколько городов Казахстана. В прошлом месяце хор встречали преданные слушатели в Талдыкоргане и Конаеве. Также коллектив принял участие в международном фестивале вокально-хорового искусства "Алматинская весна" и празднике военной песни.

"Княжичи" популярны не только в Казахстане. Уникальный мужской хор не так давно пригласили принять участие в музыкальном фестивале в Красноярске, а после планируется поездка в Москву, там алматинские певцы дадут сольный концерт.

Фото: из архива хора "Княжичи"

Итоги этого сезона хор подведет грандиозным концертом в Петропавловске.

"Концерт в Петропавловске – это завершающее выступление этого творческого сезона. Поэтому мы особенно тщательно готовимся. В программе будут произведения казахских, русских, зарубежных и современных композиторов. Ценителей искусства ждут хорошо известные всем композиции, такие как "Отан ана", "Выйду ночью в поле с конем", "Nearer the God to be" и не только. Билеты уже в продаже. Ждем своих зрителей 21 июня 2024 года в 19:00 в областной филармонии имени Акана Серы", – рассказал руководитель мужского хора "Княжичи" и дирижер Сергей Редькин.

Фото: из архива хора "Княжичи"

"Княжичи" каждый раз стараются удивить публику. Певцы постоянно обновляют список композиций и прислушиваются к запросам аудитории, а также при выборе ориентируются на слушателей разных возрастов.

К примеру, на выступлении хора на популярном телешоу X-Factor певцы исполнили произведения из репертуара группы Pentatonix и попурри на песни дуэта Daft Punk.

Сейчас в репертуаре хора "Княжичи" немало популярных современных мелодий, таких как "Гул Алматы", "Отан Ана" и "Құсни Қорлан", есть и народные казачьи песни. Приобрести билеты на концерт мужского хора можно здесь.