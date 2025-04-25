Мужской хор "Княжичи" готовится к большому концерту в Алматы

Уникальный мужской хор "Княжичи" готовится к концерту, который состоится 7 мая и будет посвящен Дню защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. С какими композициями выступит коллектив – в материале Zakon.kz.

Профессиональный казахстанский мужской хор "Княжичи" уже неоднократно доказал, что хоровое исполнительство стало более прогрессивным и заняло должное место в культурной среде нашей страны. Особое звучание мужских голосов, уникальный состав с общим диапазоном более трех октав, точный строй, фантастические по своим возможностям редкие голоса этого коллектива не оставляют никого равнодушным.

В уникальном хоровом ансамбле выступают профессиональные певцы: два солиста из оперного театра – это Евгений Шагаров и Азамат Малышов, два певца из хора оперного театра – Бахыт Ильясов и Феодор Романенко, певец хоровой капеллы Алмат Есимханов и лучшие студенты Алматинской музыкальной консерватории. Руководит мужским хором "Княжичи" опытный дирижер Сергей Редькин.

Фото: из архива хора "Княжичи"

За три года своего существования ансамбль посетил практически все крупные города Казахстана, а также представил грандиозную программу в Астане и Алматы. Стоит отметить, что голоса "Княжичей" популярны не только в нашей стране. В прошлом году коллектив блестяще выступил на музыкальном фестивале в Красноярске.

Свой очередной концерт мужской певческий коллектив даст 7 мая в Алматы.

"Выступление состоится в Достык холле Каспийского университета в 18.00. Этот концерт посвящен 80-летию Великой Победы. В программе прозвучат такие произведения, как "Смуглянка", "Катюша", "Поклонимся великим тем годам", "День Победы", "Атамекен", "Отан ана", "Жди меня", "Темная ночь", – рассказал дирижер и руководитель хора Сергей Редькин.

Фото: Zakon.kz

Гвоздем этой концертной программы станет исполнение песни "Бухенвальдский набат" совместно с хором мальчиков "Искер". Стихи к этому музыкальному произведению написал Александр Соболев.

"В СССР эту песню впервые смогли услышать после выхода на экраны в 1960 году документального фильма "Весенний ветер над Веной". В 1963 году "Бухенвальдский набат" выдвинули на Ленинскую премию. А песню неоднократно исполняли и за рубежом. Примечательно, что во Франции один из слушателей, потрясенный силой стихов, захотел подарить автору автомобиль", – рассказал Сергей Редькин.

Отметим, что мужской хор "Княжичи" каждый раз старается удивить публику. Певцы постоянно обновляют список композиций и прислушиваются к запросам аудитории, а также при выборе той или иной песни они ориентируются на слушателей разных возрастов.

Приобрести билеты на выступление мужского хора "Княжичи" в Алматы можно здесь.