Проведут ли в Казахстане военный парад ко Дню Победы

В 2026 году военный парад в Казахстане ко Дню Победы и Дню защитника Отечества не запланирован, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны страны сегодня, 8 апреля 2026 года.

"Военного парада не будет в 2026 году", – кратко отмечено в ответе ведомства на запрос.

Вместо этого планируется проведение военно-патриотических мероприятий, включая уроки мужества, чествование военнослужащих и ветеранов, экологические акции, шествия военных оркестров, выступления творческих коллективов, выставку техники и вооружения, акцию "Солдатская каша", а также дни открытых дверей.

7 мая 2025 года парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на главной площади Астаны. В нем приняли участие свыше 4 тысяч военнослужащих, более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.