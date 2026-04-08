#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Проведут ли в Казахстане военный парад ко Дню Победы

9 мая, День Победы, Вечный огонь, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 15:29 Фото: Zakon.kz
В 2026 году военный парад в Казахстане ко Дню Победы и Дню защитника Отечества не запланирован, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны страны сегодня, 8 апреля 2026 года.

"Военного парада не будет в 2026 году", – кратко отмечено в ответе ведомства на запрос.

Вместо этого планируется проведение военно-патриотических мероприятий, включая уроки мужества, чествование военнослужащих и ветеранов, экологические акции, шествия военных оркестров, выступления творческих коллективов, выставку техники и вооружения, акцию "Солдатская каша", а также дни открытых дверей.

7 мая 2025 года парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на главной площади Астаны. В нем приняли участие свыше 4 тысяч военнослужащих, более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Казахстан и Турция договорились о транзите военного имущества и персонала
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: