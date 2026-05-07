В Алматы и еще нескольких городах ожидаются НМУ: кому стоит ограничить прогулки
7 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Балхаше, Усть-Каменогорске, Семее, Алматы, ночью в городах Караганде, Темиртау, Актобе, следует из релиза "Казгидромета".
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
В первый день мая жители Атырау пожаловались на запах гари и дым.