События

В Алматы и еще нескольких городах ожидаются НМУ: кому стоит ограничить прогулки

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей семи городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 7 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

7 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Балхаше, Усть-Каменогорске, Семее, Алматы, ночью в городах Караганде, Темиртау, Актобе, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.


Взрыв на заводе в Усть-Каменогорске: Минэкологии прокомментировало ситуацию

В первый день мая жители Атырау пожаловались на запах гари и дым.

Мухит Турсынали
