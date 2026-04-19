В центральных городах РК ожидаются НМУ: кому стоит ограничить прогулки

Синоптики предупреждают жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 19 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

19 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Караганда, Жезказган и Темиртау, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме Сильный ветер, гроза и заморозки: опубликовано штормовое предупреждение на 19 апреля

Ранее "Казгидромет" подвел итоги мониторинга качества атмосферного воздуха за март 2026 года в 68 населенных пунктах Казахстана. Уровень загрязнения оценивался по четырем категориям: низкий, повышенный, высокий и очень высокий. Подробнее – по ссылке.