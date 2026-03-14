События

В ряде городов прогнозируют НМУ: кому стоит ограничить прогулки

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 09:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей восьми городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 14 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

14 марта неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Алматы, Атырау, Уральск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Темиртау, ночью в Астане, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

10 марта в Алматы вступили в силу новые Правила охраны атмосферного воздуха.

