В Алматы в честь Дня защитника Отечества торжественно подняли Государственный флаг

Фото: акимат Алматы

В День защитника Отечества в Алматы на международном комплексе лыжных трамплинов "Сункар" состоялось торжественное поднятие Государственного флага, сообщает Zakon.kz.

В церемонии приняли участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, представители воинских подразделений, правоохранительных органов, неправительственных и молодежных организаций. Фото: акимат Алматы Поднятие флага страны по традиции сопровождалось исполнением гимна под аккомпанемент военно-духового оркестра. Фото: акимат Алматы Далее празднование продолжилось в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев концертной программой. Фото: акимат Алматы Программа открылась песней "Ұлы елім" в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы и Государственного ансамбля танца "Салтанат". На сцене выступили известные отечественные звезды эстрады, исполнив патриотические песни. Фото: акимат Алматы Также были представлены театрализованные постановки о казахских воинах и патриотические хореографические композиции.

