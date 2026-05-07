Во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на пятницу

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 8 мая 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане и во всех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане днем ожидаются дождь, гроза и град. Ночью и утром возможен туман, ветер днем усилится до 15-18 м/с.

В области Улытау ночью ожидаются дождь и гроза, днем на востоке, юге и в центре – дождь, гроза и град. Ветер днем усилится до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром ожидаются дождь и гроза.

В Туркестанской области на юге и в горных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. На севере области днем ожидается пыльная буря. Ветер усилится до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем в горных и предгорных районах ожидаются небольшой дождь и гроза. Порывы ветра достигнут 18 м/с. Также прогнозируется сильная жара до 36 градусов. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле-Алатау днем ожидаются дождь и гроза.

В Атырауской области ночью и днем ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке – сильный дождь и град. Местами туман, ветер усилится до 15-20 м/с. В Атырау временами ожидаются дождь и гроза.

В Карагандинской области ночью и днем ожидаются дождь, гроза и град. Ветер днем усилится до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде утром и днем ожидаются дождь, гроза и град.

В Кызылординской области ночью ожидаются дождь, гроза и шквал, днем местами пыльная буря. Ветер усилится до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидаются дождь и гроза.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза и туман. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В Актау днем ожидаются дождь и гроза, ночью и утром – туман.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер усилится до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске также ожидается усиление ветра.

В области Абай днем на западе и в центре ожидаются небольшой дождь и гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее также ожидается усиление ветра.

В Жамбылской области на юге и в горах ожидаются кратковременные дожди и грозы, на юго-западе – пыльная буря. Днем жара достигнет 38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидаются дожди, грозы, местами сильный дождь, град и туман. Ветер усилится до 15-20 м/с. В Актобе днем ожидаются дождь и гроза.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер усилится до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь и гроза.

В области Жетысу ожидается сильная жара до 35-36 градусов. До 10 мая сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане также сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал. Возможен туман, ветер усилится до 15-20 м/с. В Костанае ожидаются дождь и гроза.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, сильный дождь, град и шквал. Местами туман, ветер усилится до 15-20 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются сильный дождь, гроза и град.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, сильный дождь, град и шквал. Ветер усилится до 15-20 м/с. В Уральске также ожидаются дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, сильный дождь, град и шквал. Местами туман, ветер усилится до 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь и гроза.

