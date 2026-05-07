Общество

Почти весь Казахстан окажется во власти мощного циклона – прогноз непогоды на 8 мая

тучи, облака, вид на город, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 16:27
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 8 мая 2026 года. Из него следует, что страну накроет мощный циклон, который принесет непогоду, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков сохранится только на юго-востоке республики.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы определят погоду практически на всей территории Казахстана, пройдут дожди с грозами, на западе, севере страны прогнозируются сильные дожди, град, шквал, ночью и утром – туманы... По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – с пыльной бурей".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде регионов прогнозируется пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Карагандинской, Павлодарской областях, в областях Улытау, Абай, Жетысу, на севере, юге, в центре Туркестанской, на севере, западе, востоке, в центре Жамбылской, на севере, в центре Алматинской, на юге Актюбинской, на юго-востоке Акмолинской, на западе Северо-Казахстанской, на западе, северо-западе Восточно-Казахстанской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на юго-востоке, юге области Жетысу.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
