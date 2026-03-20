#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.32
553.37
5.63
Статьи

Риск выходного дня: чем опасны укусы клещей и как от них защититься

Клещ, клещи, укус клеща, сезон клещей, энцефалит, энцефалитный клещ, клещевой энцефалит , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 17:22 Фото: pexels
В Казахстане заметно потеплело. Раньше всех теплый сезон почувствовали жители юга и запада страны. Эксперты предупреждают: природа просыпается не только приятными проявлениями. Совсем скоро активизируются клещи. Чем опасны маленькие негодяи и как уберечься от их укусов, расскажет Zakon.kz.

Казахстанцев ждут длительные выходные. Многие планируют прогуляться в парках, вырваться за пределы города, притронуться к проснувшейся весенней природе, насладиться яркими лучами солнца. Такой отдых может обернуться плачевными последствиями, если не соблюдать элементарные меры предосторожности, предупреждают специалисты. Даже в палисаднике возле дома нельзя забывать о том, что из травы и с деревьев за вами наблюдают коварные клещи. Их активность начинается ранней весной, а заканчивается только поздней осенью.

Обычно кровопийцы активны с начала марта и до конца октября. Пик приходится на период с апреля по июнь. Самые благоприятные условия для мелких вредителей – температура воздуха от +15 до +20°C и влажность от 70 до 80%. Чаще всего клещей можно встретить в горах, садах и скверах с густой растительностью.

Сам укус не страшен, а вот возбудители, которые попадают в кровь, очень опасны, потому что клещи являются переносчиками разных инфекций. Среди них – риккетсиоз, иксодовый боррелиоз и болезнь Лайма. Наиболее опасным является клещевой энцефалит.

Клещевой энцефалит – это острое, инфекционное, природноочаговое заболевание, вызывается вирусом и передается клещами, характеризуется поражением центральной нервной системы, приводящим к развитию парезов и параличей конечностей, в осложненных случаях – к летальному исходу. Впрочем, для окружающих больной человек опасности не представляет.

Клещ проникает под одежду и может сосать кровь в течение шести дней, не вызывая у человека болевых ощущений, так как слюна клеща содержит обезболивающее вещество. А возбудитель энцефалита передается клещом даже при кратковременном присасывании.

"Инкубационный период болезни – 4-14 дней. Заболевание начинается остро: внезапно повышается температура тела до 39-40°С. При этом появляются резкая головная боль, тошнота, рвота, краснеют лицо, шея, верхняя часть груди, ротоглотка, склеры, конъюнктивы, возникают мышечные боли, могут начаться судороги, произойти потеря сознания. Восприимчивость людей к клещевому энцефалиту всеобщая: болезнь поражает население любых возрастных групп. Для подтверждения диагноза исследуют сыворотку крови больного с целью выявления специфических антител и нарастания их титров", – рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Все иксодовые клещи – потенциальные переносчики вируса клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), туляремии и других опасных заболеваний.

  • Клещевой энцефалит поражает центральную нервную систему, может привести к инвалидности, в тяжелых случаях заканчивается смертью.
  • Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) приводит к поражению кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца, порой влечет за собой даже инвалидность.

Врачи заметили: в Казахстане максимальное количество пациентов обращается за медпомощью из-за укуса клещей с мая по июнь.

Фото: pexels

Не все клещи переносят опасные для человека вирусы и бактерии. Многие из них безобидны, но без специального образования и оборудования невозможно определить степень проблемы. Поэтому не стоит извлекать самостоятельно, лучше сразу прийти в больницу.

"Видовая принадлежность клеща определяется по внешнему виду под микроскопом специалистом-энтомологом", – добавили в КСЭК Минздрава РК.

Те, кто живет или работает в природном очаге клещевого энцефалита, должны проходить профилактическую иммунизацию, подчеркнули эксперты.

Наиболее привлекательны для клещей мягкие места на теле человека. Чаще всего эти паразиты впиваются в подмышечные впадины, шею, кожу за ушами. Не побрезгуют залезть даже в пах и ягодицы. Самый явный признак укуса – форма раны в виде кольца.

Для профилактики на природе следует носить закрытую одежду. Рубашку надо заправлять в брюки, их – в сапоги, манжеты рубашки плотно застегивать; использовать отпугивающие клещей средства – репелленты. Сразу по возвращении домой надо полностью осмотреть себя и сожителей.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля напоминает, что заболевание дешевле предупредить, чем лечить. Важно соблюдать правила защиты от клещей:

  • одеваться так, чтобы они не могли заползти под одежду, лучше, чтобы вещи были светлых тонов и однотонными – на них клещи более заметны;
  • на открытые части тела, а также сверху на одежду наносить отпугивающие защитные средства (репелленты) от клещей в виде кремов, лосьонов, аэрозолей, которые можно приобрести в аптеках или магазинах;
  • проводить само- и взаимоосмотры не реже одного раза в час;
  • для обустройства стоянок или ночлегов в лесу и горах выбирать сухие открытые места, проводить очистку от сухостоя, валежника, кустов, травы, листьев, так как именно они создают благоприятные условия для клещей;
  • после возвращения домой осматривать не только людей, но и домашних животных.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что территории городских парков и скверов в Казахстане дезинсекторы обрабатывают от клещей, как правило, в два тура: в мае и июне. В некоторых регионах обработку проводят в три этапа: в этом случае первый раз – в апреле. При ухудшении эпидобстановки количество профилактических мероприятий могут увеличить в каждом городе индивидуально.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Денис Брагин
Денис Брагин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: