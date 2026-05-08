История, которую можно потрогать руками: как музей воинской славы в Павлодаре объединил поколения

Музей Воинской Славы в Павлодаре, посвященный подвигам казахстанцев, – один из немногих в стране, который объединил воинскую тематику страны от древности до современности. В нем есть подлинные экспонаты, которые разрешается трогать руками, сообщает Zakon.kz.

В этом музее рассказывают о героических мужчинах и женщинах, связанных с историей Павлодарского Прииртышья и Казахстана. Артефакты, которые хранят память о людях и поступках, собраны в переходящие из стенда в стенд, и перетекающие из века в век истории о судьбах и победах.

Здесь выставляются личные вещи героев, оружие, письма и уникальные экспонаты. Павлодарка Юлия Юревич пришла на экскурсию с 7-летним сыном Федором. Говорит, такие визиты важны для развития патриотизма.

"Сына, как и других детей, очень впечатлил общий антураж. Понравились детали, связанные с военным обмундированием, макет санитарного поезда. И конечно же, настоящая военная техника и окопы в сквере. Все, что связано с игровой частью, детям очень нравится. Абсолютно все разрешают посмотреть-потрогать, очень доброжелательное отношение у сотрудников музея. И взрослым познавательно". Жительница Павлодара Юлия Юревич

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва/Традиционное вооружение батыров-кочевников

Экспозиция начинается с периода, когда первые кочевые племена кимаков появились на территории Прииртышья. А заканчивается историей вооруженных сил современной Республики Казахстан.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва/Снаряжение кимакского воина Х века, найденного в Павлодарской области

Музей Воинской Славы в Павлодаре создан в 2011 году. Было решено включить в него историю государства на разных исторических этапах, когда наши земляки и соотечественники героически отстаивали свою независимость, землю, свободу.

"История музея уникальная, а место выбрано не случайно. Здание музея стоит на том участке, где больше ста лет назад была построена школа №108. Изначально здание строилось, как зал ожидания железнодорожного вокзала. Но поскольку в 20-е годы прошлого века для нашей страны стояла задача ликвидации неграмотности и подготовки кадров, приняли решение открыть новую школу для детей железнодорожников". Руководитель музея Воинской славы Ерлан Марзатаев

История школы для горожан – образец воинской доблести, чести и достоинства. Когда началась Великая Отечественная война, весь первый выпуск школы вместе с учителями, не раздумывая, записались добровольцами на фронт.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва/Памятник погибшим в войну ученикам школы

Всего их было 26. С войны никто из них не вернулся. В память о юных героях во дворе школы 9 мая 1965 года установили памятник авторства павлодарского скульптора Радомира Ершова и табличкой с 26 фамилиями и именами. В народе его называют "Одинокий солдат".

Школа просуществовала до конца 70-х. Потом учащихся перевели в новое строение. А старый деревянный дом с башенкой по проекту архитектора Лембакиша на время стал Домом пионеров Ильичевского района. В 90-е произошел пожар, и сохранить памятник деревянного зодчества начала ХХ века не удалось. В 2010 году городские власти решили построить новое здание – деревянное, как и прежнее. Здесь собрали экспонаты из разных тематических музейных отделов, объединив по одному направлению – в честь воинов, защитников родины.

Сегодня музей – не просто хранилище экспозиции. Он стал центром притяжения для горожан. Работает круглый год, в том числе, в праздничные дни с 10:00 до 18:00 без выходных и перерывов.

Стоит отметить, что окружающую территорию обустроили в уютный сквер, который за 15 лет стал любимым местом отдыха павлодарцев. Музей и парк посещают гости из ближнего и дальнего зарубежья. Туристы из Германии, Чехии, Словакии отмечают этот необычный комплекс, как яркую достопримечательность Павлодара.

"Это место для нас сакрально. Родина начинается с семьи, родного дома, города. Я считаю, что в этом заключается большой смысл нашего музея – он стал центром просвещения и воспитания молодого поколения. Здесь проводятся тематические и торжественные мероприятия, краеведческие уроки и уроки мужества, вечера, посвященные государственным праздникам и знаменательным датам. Сейчас в музее действует выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны Павлодарской области". Руководитель музея Воинской славы Ерлан Марзатаев

Вокруг музея создан тематический сквер "Музей под открытым небом". В экспозиции – легендарный боевой танк Т-34. Здесь подлинные орудия, техника военного времени. Например, грузовик-"полуторка" и полевая кухня.

Один из раритетов: отреставрированный вагон-теплушка, на которых павлодарцы отправлялись на фронт. К слову, сам вагон еще старше, постройки 1894 года, а колесные пары 1877 года.

Скульпторы города создали архитектурные композиции – фигуры солдат на поле боя. Устроили импровизированные окопы, траншеи, противотанковые "ежи", укрепзоны.

Под открытым небом – 76-миллиметровая противотанковая пушка, из которой Герой Советского Союза Махмет Каирбаев совершил более тысячи залпов.

Привлекает внимание детей и взрослых и 37-миллиметровая автоматическая зенитная пушка и полевая гаубица.

"Эти экспонаты можно трогать руками. Для детей важен тактильный контакт. Современные школьники проявляют большой интерес к военной технике. Накануне 9 Мая прошел конкурс моделирования боевой техники времен ВОВ. Модели были выполнены детьми с точной исторической и технической достоверностью. И это подтверждает, что тематический сквер, где вживую можно увидеть и потрогать старинную технику, чтобы понять, как она устроена, востребован. И играет большую роль в побуждении интереса к истории и патриотическому воспитанию". Руководитель музея Воинской славы Ерлан Марзатаев

В музее рассказывают: нам есть, кем гордиться и на кого равняться. Под стеклом и на панно – повествование о самой продолжительной и тяжелой войне с джунгарами. В ней прославили свои имена не только полководцы и военачальники, но и выходцы из простого народа Павлодарского Прииртышья. Смело бились с врагом и девушки – в истории известны имена Гаухар батыр и Назым батыр.

Во время Великой Отечественной войны в Павлодаре было два эвакогоспиталя. На стенде – герои тыла, знаменитые доноры Раиса Жихорская и Валентина Кирюшкина. Жихорская за все время сдала 65 литров крови и спасла от смерти 240 раненых бойцов. В тылу старики, женщины и дети вставали у станков на заводах, работали в колхозах и совхозах. Мунира Сатыбалдина, Анна Доцкова, Балтабай Сомжуреков выращивали рекордные урожаи, орошая поля вручную, привлекая для помощи маленьких детей.

Самые известные участники партизанского движения – павлодарская семья Агадиловых. Про них написаны книги и сняты фильмы. Жилбек служил в армии, Жамал была рядом. Они оказались в оккупации в Украине, война их разлучила. Жилбек прорвался к партизанам, возглавил отряд и нашел жену. Он прошел всю войну, был тяжело ранен. В отряде у Агадиловых родилась дочь Майя. Позже в Павлодаре она закончила пединститут и работала учителем в школе № 24.

В музее рассказывается о павлодарцах-защитниках Брестской крепости – Габаре Жуматове, прошедшем всю войну и освобождавшем Европу, и талантливом полководце, генерал-майоре Кузьме Семенченко, ставшим первым Героем Советского Союза из Казахстана. И о земляках-участниках Сталинградской битвы. Здесь собраны редкие артефакты – земля с братских могил Керчи, Севастополя, Новороссийска, Хатыни. Самовар, из которого пила чай знаменитая пулеметчица Маншук Маметова.

Примечательно, что находится музей Воинской Славы на улице Олжабай батыра, названной в честь одного из воинов-предводителей в битвах против джунгар. И в этом символизме павлодарцы усматривают преемственность: от памяти о защитниках родной земли прошлых веков к сохранению мира в современности.