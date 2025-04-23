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Солдатский треугольник, гильзы и оружие: какую память о героях ВОВ хранит музей Байконура

Музей истории, космодром Байконур, зал Боевой славы, фотографии, ветераны, Великая Отечественная война, 9 мая, День победы, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 10:38 Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева
В Музее истории космодрома "Байконур" есть зал Боевой славы. В нем собраны фотографии, письма, личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны, которые строили Байконур, жили и работали на космодроме, передает Zakon.kz.

Каждый день сюда приходят посетители – туристы из разных стран, школьники, студенты. Здесь они видят пожелтевшие письма – треугольники, каски, оружие, военную форму, фрагмент немецкого артиллерийского снаряда, корпус снаряда легендарной "Катюши", осколок мины, гильзы и части снарядов 1944 года.

Под стеклом в центре зала – пожелтевшее от времени удостоверение красноармейца Митрофана Кружилина. В нем написано, что "указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года его наградили медалью "За оборону Сталинграда".

Вот другой экспонат, не менее ценный, – письмо с фронта для Клавдии Кузнецовой в поселок Дивное Апанасенковского района (Ставропольский край) от П. Кузнецова.

На его помятой странице можно прочесть такие строки: "Здравствуй, моя дорогая женушка и сынулик дорогой родненький Юрик. Ваш папуля жив и здоров. Находимся недалеко от Мелитополя. Послал денег 450 рублей. Ваши письма давно не получал. Целую и обнимаю крепко…".

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Вот пробитый пулей комсомольский билет, который в 1942 году выдали Владимиру Боровских. Вот фотографии военных лет, сумка-планшет, грамоты и благодарности от командования. Интересны значок чехословацкого антифашистского комитета для награждения ветеранов бригад им. Штефаника, солдатская кружка, которую выточили из гильзы боевого снаряда.

Сохранились агитационные плакаты 1941-1945 годов – "За Родину, за честь, за свободу!" и другие.

На почетном месте в центре зала – фото генерала инженерно-технической службы Георгия Шубникова. Ветеран Великой Отечественной войны руководил строительством космодрома "Байконур".

"Все экспонаты в нашем музее оригинальные. Принадлежат они ветеранам Байконура, которые строили космодром и город. В разное время фонд музея пополнялся. Каждая вещь здесь рассказывает, как строился наш космодром, как начиналась история города. Уже в конце 1955 года на полигоне трудилось почти 2 тысячи военнослужащих и 664 рабочих и служащих. В это же время строился поселок. Его называли по-разному, от "Ташкент – 90" до поселка Заря, Звездоград и потом Ленинск. В 1995 году его назвали Байконур", – рассказал корреспонденту Zakon.kz гид Марат Жейсенов.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

По словам Марата Жейсенова, письма-треугольники – не просто обычные экспонаты. В каждом из них – судьба человека и его история.

"Почему письма сворачивали в треугольник? Потому что не хватало конвертов, а свернув лист в виде конверта, можно было экономить. Вести с фронта преодолевали непростой путь. Почтальоны вынимали письма и везли их на станции, оттуда в мешках их оправляли на военно-почтовую базу. После сортировки треугольник везли на военно-почтовый пункт, и оттуда их рассылали по адресам. Таким же образом шли письма из тыла. Солдатский треугольник ждали в каждом доме. Он стал символом Великой Отечественной войны", – говорит Марат Жейсенов.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

По информации заместителя администрации Байконыра Сергея Волкова, в городе сейчас нет живых ветеранов Великой Отечественной войны. Есть ветераны тыла, некоторым из них присвоено звание Почетный гражданин города. Но история космодрома и города неразрывно связана с ветеранами Великой Отечественной войны. Они строили и город, и космодром.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В память о тех днях 9 Мая 2025 года в городе Байконур состоятся торжественные мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь покажут военно-исторические экспозиции, установят полевую кухню. Завершится этот день салютом.

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Фото Мира Жакибаева
Мира Жакибаева
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