Свитер Овечкина выставили в Зале хоккейной славы в Торонто

Свитер нападающего "Вашингтон Кэпиталз" хоккеиста Александра Овечкина, в котором он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, стал экспонатом Зала хоккейной славы в Торонто, сообщает Zakon.kz.

Овечкин побил принадлежавший Уэйну Гретцки рекорд НХЛ по числу заброшенных шайб (894) в гостевом матче против "Айлендерс" (1:4) в апреле 2025 года.





В активе 39-летнего хоккеиста 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей-офф.

Ранее Овечкин получил престижную премию и назвал дату первого матча в новом сезоне НХЛ.