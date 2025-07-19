Свитер Овечкина выставили в Зале хоккейной славы в Торонто
Фото: Instagram/capitals
Свитер нападающего "Вашингтон Кэпиталз" хоккеиста Александра Овечкина, в котором он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, стал экспонатом Зала хоккейной славы в Торонто, сообщает Zakon.kz.
Овечкин побил принадлежавший Уэйну Гретцки рекорд НХЛ по числу заброшенных шайб (894) в гостевом матче против "Айлендерс" (1:4) в апреле 2025 года.
В активе 39-летнего хоккеиста 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей-офф.
Ранее Овечкин получил престижную премию и назвал дату первого матча в новом сезоне НХЛ.
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