События

Плотину на озере Иссык вернули государству из-за проваленного инвестпроекта

Фото: pexels
Акимат Алматинской области расторг договор доверительного управления по плотине на озере Иссык с ТОО "Habel" в связи с невыполнением инвестором обязательств по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и реализации проекта модернизации, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая 2026 года, из заявления пресс-службы областного акимата.

Как уточняют в ведомстве, стратегически значимое гидротехническое сооружение – плотина на озере Иссык с прилегающей территорией площадью свыше 140 гектаров – на протяжении многих лет нуждалось в проведении капитальной модернизации и комплекса восстановительных работ.

В конце 2024 года по итогам открытого тендера плотину и прилегающую территорию передали в доверительное управление частной компании сроком на 49 лет без права выкупа.

Известно, что проект предусматривал проведение многофакторного обследования плотины, реконструкцию гидротехнического сооружения, внедрение систем мониторинга и безопасности, очистительные работы, а также развитие туристической инфраструктуры.

Ключевой задачей первого этапа являлось обеспечение безопасной эксплуатации объекта и снижение рисков, связанных с возможными селевыми процессами и угрозами для близлежащих населенных пунктов.

Доверительный управляющий принял на себя конкретные инвестиционные и эксплуатационные обязательства, однако значительная часть предусмотренных работ выполнена не была.

"После выявления нарушений были проведены процедуры досудебного урегулирования и предоставлено время для устранения недостатков. Несмотря на это, обязательства исполнены не были, в связи с чем договор расторгнут в одностороннем порядке".Пресс-служба акимата Алматинской области

Так, при запланированных инвестициях в размере 245 миллионов тенге в первый год фактически было вложено лишь 11,4 миллиона тенге – менее 5 процентов от предусмотренного объема. Также не были созданы заявленные рабочие места.

Кроме того, в установленные сроки не представлено заключение многофакторного обследования плотины, которое должно было быть подготовлено до ноября 2025 года, а также не предоставлен обязательный годовой отчет.

Отсутствие фактической деятельности в заявленном объеме повлияло и на недополучение ожидаемых налоговых поступлений и других доходов в бюджет.

"В настоящее время объект подлежит возврату государству. Дальнейшие решения по объекту будут приниматься с учетом вопросов безопасности и государственных интересов".Пресс-служба акимата Алматинской области

