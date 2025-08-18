Законен ли сбор денег за посещение озера Иссык

В минувшие выходные, 16 августа 2025 года, казахстанцы в соцсетях высказали возмущение о том, что за посещение озера Иссык (Алматинская область) стали брать плату, сообщает Zakon.kz.

Как указано в распространенном сообщении, при въезде на верхнюю стоянку озера поставили шлагбаум и ТОО "Хабель" берет оплату за посещение озера Иссык. Причем расценки оказались не маленькие:

2000 тенге с человека;

2500 тенге за легковой автомобиль;

5000 тенге за микроавтобус;

15000 тенге за средний автобус;

20000 тенге за большой автобус.

Хотя на экопосту Иле-Алатауского нацпарка уже производится экосбор и с пеших туристов и с машин.

В Иле-Алатауском нацпарке пояснили, что в декабре 2024 года между акиматом Алматинской области и компанией ТОО "Хабель" заключен договор о доверительном управлении озером Иссык и развитии туризма вокруг него.

"Согласно двухстороннему договору, ТОО "Хабель" может зарабатывать из любых услуг, в том числе – взимание платы за въезд", – сказано в комментарии нацпарка.

Однако в акимате Алматинской области отреагировали иначе. Там заявили, что указанные шлагбаумы были установлены незаконно:

"В соответствии с договором доверительного управления, заключенным с ТОО "Хабель", взимание платы с туристов не предусмотрено. Такие действия управляющего выходят за рамки его полномочий и нарушают условия договора. Плата за транспорт устанавливается только на территории Иле-Алатауского национального парка в соответствии с законодательством. Акимат области направил ТОО "Хабель" уведомление о прекращении незаконных платежей и демонтаже шлагбаумов".

С 17 августа шлагбаумы на въезде к озеру Иссык убрали.

В июле 2025 года стало известно, что на контрольно-пропускных пунктах Иле-Алатауского нацпарка внедряют автоматизированную систему контроля. Водители могут заранее оплатить проезд и пройти без задержек. Она уже работает в ущельях Алмарасан, Каскелен, Бутаковка и Тургень. Планируется ее установка в районах озера Есик и ущелья Аксай.