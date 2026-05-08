Близко как никогда: казахстанец снял уникальное видео с медведем

Казахстанский видеограф Адилет Рахметолла снял на видео будни медведя в дикой природе, сообщает Zakon.kz.

Съемка велась в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике. Некоторые кадры сделаны буквально на расстоянии вытянутой руки, что вызывает особый восторг подписчиков Адилета, которые засыпали видео "огненными" реакциями.



"Я так счастлив! Я снял на видео медведя в резервате Аксу-Жабаглы!" – подписал он пост.

Аксу-Жабаглинский заповедник расположен на западной оконечности хребта Таласский Алатау в Западном Тянь-Шане, охватывая территорию Туркестанской и Жамбылской областей.

В апреле Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк поделился редкими, первыми в 2026 году кадрами с проснувшимся после зимней спячки тянь-шаньским бурым медведем.