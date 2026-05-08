Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Алатау получил уникальный статус: Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон.
  • У КНБ ряд новых функций: президент подписал указ.
  • Генеральный план города Туркестана утвердило правительство.
  • Нацбанк принял Правила работы межбанковской системы мобильных платежей.
  • АРРФР РК утвердило Правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа и микрокредита граждан, а также информирования уполномоченного госоргана о результатах рассмотрения.
  • Кабинеты помощи детям-жертвам насилия откроют в Казахстане.
  • Казахстан продлил полугодовой запрет на вывоз бычков.
  • Еще на полгода продлен запрет на вывоз из РК бензина и ряда нефтепродуктов.
  • Правила дорожного движения изменились в Казахстане.
  • Изменились правила участия юридических консультантов в оказании бесплатной правовой помощи.
  • Правила возмещения юристам и адвокатам бесплатной юридической помощи изменились в Казахстане.
  • В школах организуют педагогическую поддержку несовершеннолетним, требующим повышенного внимания.
