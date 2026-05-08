Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Алатау получил уникальный статус: Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон.
- У КНБ ряд новых функций: президент подписал указ.
- Генеральный план города Туркестана утвердило правительство.
- Нацбанк принял Правила работы межбанковской системы мобильных платежей.
- АРРФР РК утвердило Правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа и микрокредита граждан, а также информирования уполномоченного госоргана о результатах рассмотрения.
- Кабинеты помощи детям-жертвам насилия откроют в Казахстане.
- Казахстан продлил полугодовой запрет на вывоз бычков.
- Еще на полгода продлен запрет на вывоз из РК бензина и ряда нефтепродуктов.
- Правила дорожного движения изменились в Казахстане.
- Изменились правила участия юридических консультантов в оказании бесплатной правовой помощи.
- Правила возмещения юристам и адвокатам бесплатной юридической помощи изменились в Казахстане.
- В школах организуют педагогическую поддержку несовершеннолетним, требующим повышенного внимания.
