Может прорвать: к алматинцам обратились с предупреждением

К жителям Алматы обратились с предупреждением в связи с испытанием теплосетей, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" 8 мая 2026 года рассказали, что с 12 по 15 мая на территории четырех районов будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.

"Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 4:00 до 7:00 горожанам и гостям города рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также по номеру 109", – обратились в организации.

График проведения испытаний теплосетей

12 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Назарбаева – Сатпаева – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

13 мая

Жетысуский район : микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4, микрорайон "Кокмайса", квадрат улиц Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская;

Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.

13 и 14 мая

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

15 мая

Алмалинский и Жетысуский районы : Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.

Всем потребителям, живущим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" – обратились в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Кроме того, сегодня, 8 мая, горожан предупредили о предстоящем отключении газоснабжения в одном из районов.