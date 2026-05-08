Может прорвать: к алматинцам обратились с предупреждением
В ТОО "Алматинские тепловые сети" 8 мая 2026 года рассказали, что с 12 по 15 мая на территории четырех районов будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.
"Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 4:00 до 7:00 горожанам и гостям города рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также по номеру 109", – обратились в организации.
График проведения испытаний теплосетей
12 мая
Алмалинский и Бостандыкский районы: Назарбаева – Сатпаева – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.
13 мая
Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4, микрорайон "Кокмайса", квадрат улиц Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская;
Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.
13 и 14 мая
Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.
15 мая
Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.
Всем потребителям, живущим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" – обратились в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Кроме того, сегодня, 8 мая, горожан предупредили о предстоящем отключении газоснабжения в одном из районов.