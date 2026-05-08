#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
События

Может прорвать: к алматинцам обратились с предупреждением

сотрудники Алматинских теплосетей, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 17:50 Фото: акимат Алматы
К жителям Алматы обратились с предупреждением в связи с испытанием теплосетей, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" 8 мая 2026 года рассказали, что с 12 по 15 мая на территории четырех районов будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.

"Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 4:00 до 7:00 горожанам и гостям города рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также по номеру 109", – обратились в организации.

График проведения испытаний теплосетей

12 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы: Назарбаева – Сатпаева – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

13 мая

Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4, микрорайон "Кокмайса", квадрат улиц Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская;

Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.

13 и 14 мая

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

15 мая

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.

Всем потребителям, живущим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" – обратились в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Кроме того, сегодня, 8 мая, горожан предупредили о предстоящем отключении газоснабжения в одном из районов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
президент РК Касым-Жомарт Токаев
18:29, Сегодня
Токаев посетил крупный турнир по дзюдо с участием звезд мирового спорта
Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей
16:22, 05 сентября 2024
К алматинцам обратились с предупреждением
К алматинцам обратились с предупреждением из-за дождя
11:42, 09 июля 2024
К алматинцам обратились с предупреждением из-за дождя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: