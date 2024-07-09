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К алматинцам обратились с предупреждением из-за дождя

К алматинцам обратились с предупреждением из-за дождя, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 11:42 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы с 18:20 8 июля 2024 года начался дождь с усилением ветра, который с перерывами ожидается в течение сегодняшнего дня. В связи с этим 9 июля акимат Алматы обратился к жителям и гостям южной столицы с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу РГП "Казгидромет", сегодня днем временами ожидаются небольшой дождь, гроза, температура +28+30°С.

"Во избежание подтоплений также убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности по ст. 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".Пресс-служба акимата Алматы

По состоянию на 9:00 9 июля за сутки в городе выпало 12 мм осадков, на Медеу – 14 мм.

"В течение суток до начала дождя силами 92 единиц спецтехники и 326 рабочих организованы работы по очистке проблемных участков арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора. Вывезено 360 куб. м".Пресс-служба акимата Алматы

Кроме этого, заготовлено более 2 тыс. мешков с песком. В ночной период с 8 на 9 июля с арыков вывезено 230 куб. м упавших веток и мусора.

"В период выпадения осадков количество оперативных мобильных бригад увеличено до 52 (обычно 36-40), оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды на проблемных участках".Пресс-служба акимата Алматы

По данным оперативного дежурного по ЧС, в вечерний период 8 июля зафиксировано шесть подтоплений, которые были оперативно устранены.

"Основной причиной подтоплений явилось засорение арычных сетей и арычных переходов упавшими при шквальном ветре ветками, а также случайным мусором, выбрасываемым населением на газоны и тротуары".Пресс-служба акимата Алматы

Всего, как уточнили в ведомстве, в работах задействованы 436 единиц спецтехники, 28 мотопомп и 780 дорожных рабочих. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

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