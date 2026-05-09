Казахстанцы не могут пройти в Узбекистан через пункт пропуска "Капланбек": в КНБ рассказали причину

На пункте пропуска "Капланбек" образовалось скопление людей, ожидающих въезда в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Пограничной службе КНБ РК, это связано с перебоями в работе системы регистрации пункта пропуска "Навои" на сопредельной территории.

"С казахстанской стороны пункт пропуска работает в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось", – говорится в сообщении.

Организовано взаимодействие в рамках пограничных представителей. По информации узбекской стороны, проводятся мероприятия по устранению неполадок и восстановлению работоспособности пункта пропуска.

"Просим учесть данную информацию при планировании поездок". пресс-служба КНБ

Ранее крупную партию подозрительного груза пытались провезти через границу Казахстана.