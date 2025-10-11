Скопление транспорта на пункте пропуска "Нур жолы" в направлении КНР объяснили в Минфине

Комитет государственных доходов Министерства финансов назвал причину скопления транспорта на пункте пропуска "Нур жолы" в направлении Китая, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, основной причиной сложившейся ситуации стало отсутствие у отечественных перевозчиков иностранных бланков разрешений, необходимых для пересечения границы, которые обмениваются между профильными транспортными ведомствами двух стран.

Между профильными ведомствами Казахстана и Китая идут переговоры, направленные на обеспечение казахстанской стороны дополнительным количеством иностранных бланков разрешений.

Одновременно с этим, КГД провел переговоры с Главным таможенным управлением КНР, достигнута договоренность о временном увеличении числа автотранспортных средств, принимаемых китайской стороной.

Кроме того, принято решение о продлении срока действия активных бронирований на 72 часа. Это позволит перевозчикам сохранить внесенные ранее 1 МРП за бронирование и гарантийный взнос в размере 20 МРП.

КГД просит перевозчиков временно воздержаться от поездок к пунктам пропуска до поступления новой партии иностранных бланков разрешений.

Ранее сообщалось, что Казахстан обратился в ЕЭК из-за заторов на границе с Россией.