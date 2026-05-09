Подпольную мастерскую по изготовлению подложных автомобильных номеров накрыли в Алматы
Фото: прокуратура Алматы
В Алматы задержали подозреваемого в незаконном изготовлении и продаже поддельных государственных регистрационных номерных знаков, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в прокуратуре Медеуского района, объявления об изготовлении дубликатов ГРНЗ без необходимых документов размещались на известном сайте. По этому факту полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 386 УК РК.
Во время обыска правоохранители обнаружили подпольную мастерскую. Изъяты 47 государственных номерных знаков, оборудование и материалы для их изготовления.
Подозреваемый признался, что изготавливал и продавал поддельные номера через интернет-ресурсы.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела и возможных причастных. Прокуратура напомнила, что изготовление и использование поддельных госномеров влечет уголовную ответственность.
