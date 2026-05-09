#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
461.26
542.58
6.18
События

Подпольную мастерскую по изготовлению подложных автомобильных номеров накрыли в Алматы

поддельные ГРНЗ, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 11:56 Фото: прокуратура Алматы
В Алматы задержали подозреваемого в незаконном изготовлении и продаже поддельных государственных регистрационных номерных знаков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в прокуратуре Медеуского района, объявления об изготовлении дубликатов ГРНЗ без необходимых документов размещались на известном сайте. По этому факту полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 386 УК РК.

Во время обыска правоохранители обнаружили подпольную мастерскую. Изъяты 47 государственных номерных знаков, оборудование и материалы для их изготовления.

Подозреваемый признался, что изготавливал и продавал поддельные номера через интернет-ресурсы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела и возможных причастных. Прокуратура напомнила, что изготовление и использование поддельных госномеров влечет уголовную ответственность.

Ранее в Алматы опечатали ночное заведение после визита полиции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
люди
12:24, Сегодня
В Алматы отметили День Победы и почтили память героев войны
Цех по изготовлению поддельных госномеров накрыли туркестанские полицейские
12:33, 26 октября 2023
Цех по изготовлению поддельных госномеров накрыли туркестанские полицейские
Сколько стоит ускоренное изготовление дубликатов госномеров для авто
15:30, 23 июля 2024
Сколько стоит ускоренное изготовление дубликатов госномеров для авто
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Окжетпес&quot;
17:11, Сегодня
"Окжетпес" и "Атырау" не выявили победителя в КПЛ
Бокс в Казахстане
16:45, Сегодня
Казахстан сравнял счёт в противостоянии с Индией в полуфиналах на чемпионате Азии по боксу
Бокс в Узбекистане
16:11, Сегодня
Боксёрша из Узбекистана "уничтожила" казахстанку на чемпионате Азии по боксу
Ансарбек Гайнуллин
15:24, Сегодня
Несите валидол: бешеной рубкой окончилась битва Казахстан - Россия на GS в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: