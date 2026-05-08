Ночное заведение опечатали в Алматы после визита полиции: что там произошло
В Алматы полицейские прошлись с рейдами по развлекательным заведениям Жетысуского района, сообщает Zakon.kz.
В одном из них обнаружили несовершеннолетнего ночью и без сопровождения законных представителей.
"По результатам проверки в отношении владельца объекта возбуждено административное производство по факту нарушения законодательства Республики Казахстан, регулирующего допуск несовершеннолетних в развлекательные заведения в ночное время", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 8 мая 2026 года.
По итогам рассмотрения материалов суд назначил административный штраф, а также принято решение о приостановлении деятельности заведения.
В марте в Алматы закрыли увеселительное заведение из-за частых массовых драк.
