Ночное заведение опечатали в Алматы после визита полиции: что там произошло

В Алматы полицейские прошлись с рейдами по развлекательным заведениям Жетысуского района, сообщает Zakon.kz.

В одном из них обнаружили несовершеннолетнего ночью и без сопровождения законных представителей.



"По результатам проверки в отношении владельца объекта возбуждено административное производство по факту нарушения законодательства Республики Казахстан, регулирующего допуск несовершеннолетних в развлекательные заведения в ночное время", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 8 мая 2026 года.

По итогам рассмотрения материалов суд назначил административный штраф, а также принято решение о приостановлении деятельности заведения.

В марте в Алматы закрыли увеселительное заведение из-за частых массовых драк.