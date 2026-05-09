События

День Победы в Шымкенте: память, благодарность и уважение ветеранам

люди, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 12:30
В мемориальном комплексе "Данк" состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы – 9 Мая, сообщает Zakon.kz.

В церемонии приняли участие ветераны, представители общественности, интеллигенции, молодежь, жители и гости города, чтобы почтить память воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Республики Казахстан оркестром воинской части 35748 Национальной гвардии Республики Казахстан. Собравшиеся почтили память героев, павших на полях сражений, минутой молчания.

В торжественном мероприятии приняли участие аким города Шымкент, председатель городского маслихата, ветераны и представители общественности. Участники церемонии возложили цветы к Вечному огню, а также к монументам "Жулдыз" и "Ұшақ", посетили аллею "Данк".

Фото: акимат Шымкента

Фото: акимат Шымкента

День Победы – символ самоотверженности на фронте и в тылу, героизма и единства народа. Казахский народ во все времена считал защиту Родины священным долгом. В годы Великой Отечественной войны тысячи казахстанцев отправились на фронт и самоотверженно сражались за независимость страны и мирную жизнь. В их числе – множество героев-воинов из Шымкентского региона.

Фото: акимат Шымкента

Фото: акимат Шымкента

Напомним, более 100 наших земляков стали полными кавалерами ордена "Славы", около 500 человек были удостоены звания Героя, а десятки тысяч казахстанцев награждены государственными наградами за боевые подвиги и доблестный труд в тылу.

Фото: акимат Шымкента

Фото: акимат Шымкента

В ходе мероприятия горожане выразили особое почтение фронтовикам и труженикам тыла, поблагодарив старшее поколение за мирную жизнь и независимость страны.

Фото: акимат Шымкента

Фото: акимат Шымкента

Подвиг ветеранов, которые, не сломившись, вынесли все тяготы военных лет и добились Победы, остается примером мужества, стойкости и патриотизма для будущих поколений и навсегда сохранится в памяти народа.

