События

Бессмертный подвиг поколения в сердцах народа

люди, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 14:54
В честь 81-й годовщины Великой Победы в областном центре Алматинской области у Мемориала Славы, расположенного в парке "Ардагерлер саябағы", состоялось памятное мероприятие, посвященное героям, отдавшим свои жизни ради мирного будущего, сообщает Zakon.kz.

Основная цель мероприятия – увековечение подвига ветеранов Второй мировой войны, выражение уважения труженикам тыла, а также воспитание у молодого поколения чувства патриотизма и сохранение исторической памяти.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память воинов, погибших на полях сражений и оставшихся лежать в чужой земле. После этого выступил аким Алматинской области Марат Султангазиев, который отметил, что проявление уважения к немногочисленным ветеранам войны, оставшимся сегодня среди нас, является священным долгом каждого.

"В годы войны из нашей страны на фронт было отправлено 1 миллион 366 тысяч бойцов, более 120 тысяч из них – жители Алматинского региона. Тысячи наших земляков не вернулись с полей сражений. За проявленные мужество и героизм 40 уроженцев Алматинского региона были удостоены звания Героя Советского Союза. Это яркое свидетельство беззаветной любви к Родине и героизма нашего народа.

Со стороны акимата Алматинской области ежегодно реализуются меры социальной, материальной и моральной поддержки ветеранов. В этом году, по сложившейся традиции, четырем ветеранам войны из Алматинской области была оказана единовременная социальная помощь в размере 5 миллионов тенге каждому.

Неоценим вклад в Победу и тружеников тыла. В годы войны они, взяв на себя тяжелый труд и огромную ответственность, днем и ночью обеспечивали фронт продовольствием, одеждой и необходимым оборудованием. Их самоотверженный труд стал одной из важнейших сил, приблизивших Победу.

Сегодня в области проживают 2 038 тружеников тыла. Жизненный путь каждого из них является примером для подрастающего поколения, а их героический труд навсегда сохранится в памяти народа", – отметил глава региона.

После официальной части аким области, председатель областного маслихата, председатель совета ветеранов, аким города Конаев, представители правоохранительных органов, военнослужащие, руководители департаментов и управлений, депутаты маслихата, ветераны труда и тыла, участники Афганской войны, почетные граждане области и города, руководители организаций и предприятий, представители этнокультурных объединений и молодежь возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших героев.

Накануне Дня Победы Марат Султангазиев также посетил дома проживающих в области ветеранов войны и передал им поздравления от имени главы государства Касым-Жомарт Токаев.

Праздничные мероприятия в городе Конаев продолжились в Центральном парке имени Бердибека Сокпакбаева. В рамках концертной программы прозвучали военно-патриотические песни, зрителям были представлены выступления творческих коллективов культуры и искусства. Кроме того, молодежью были организованы патриотические акции, а аким города посетил дома тружеников тыла и поздравил их с праздником Великой Победы.

