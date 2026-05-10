Добрые новости: испугавшегося улицы кота спасли в Сарани

Спасатели Карагандинской области помогли коту слезть с высокого дерева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, на пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Сарань Карагандинской области на территории жилого дома кот забрался на высокое дерево и не может самостоятельно спуститься.

Прибывшие на место спасатели МЧС с помощью трехколенной лестницы поднялись на дерево, аккуратно сняли животное и передали хозяйке.

"Сегодня в нашей семье произошло очень печальное событие. Наш котяра, который никогда не видел улицы, сбежал. Мы тут за ним гонялись, залез на дерево. Пришлось обратиться в службу спасения быстрого реагирования города Сарани. Спасибо бригаде, приехавшей на помощь, которая помогла нам, спасла нашего питомца. Что не омрачили наш праздник, а наоборот, порадовали нас. Большое огромное человеческое спасибо вам за то, что откликнулись и очень оперативно отреагировали!" – так выразила свою благодарность хозяйка питомца.

