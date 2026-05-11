Молодые люди запускали салют из авто на ходу и попали под арест в Атырау – видео

В Атырау задержали молодых людей, устроивших фейерверк из автомобиля. Об этом 11 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, все лица, совершившие опасные маневры на проезжей части и запускавшие фейерверки из салона автомобиля, были оперативно установлены и доставлены в отделение полиции.

"В отношении водителя составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, совершение опасных маневров с созданием аварийной ситуации, а также за перевозку пассажира, высунувшегося из окна транспортного средства во время движения", – отметили в ДП.

Кроме того, в отношении указанных лиц приняты административные меры за мелкое хулиганство, использование пиротехнических изделий в населенном пункте и нарушение тишины в ночное время.

По факту хулиганства водитель и пассажир подвергнуты административному аресту. Автомобиль водворен на специализированную стоянку.

Ранее похожий инцидент произошел в Жамбылской области. На видео попал инцидент с запуском фейерверков прямо с машины.