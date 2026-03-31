Полицейского жестоко избили в Костанае – момент попал на видео

В Костанае группа агрессивно настроенных граждан в состоянии алкогольного опьянения совершила нападение на сотрудника полиции. Информацию 31 марта 2026 года подтвердили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Наш Костанай", инцидент произошел в тот момент, когда сотрудник в форменном обмундировании собирался выезжать на службу. Поводом для конфликта послужило замечание, которое полицейский сделал группе людей на улице.

"Полицейский, находясь вне службы и сопровождая своих малолетних детей, сделал замечание правонарушителям за грубое нарушение общественного порядка. В ответ они перешли к открытой агрессии и применили к нему физическую силу. Все нападавшие установлены и задержаны на месте", – информируют в ведомстве.

По факту нападения на представителя власти возбуждено уголовное дело. Пострадавший полицейский находится на амбулаторном лечении.

"Подчеркиваем: посягательство на сотрудника полиции – это прямое нарушение закона. Такие действия будут пресекаться жестко и без компромиссов. Каждый виновный понесет ответственность в полном объеме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В соцсетях 8 декабря 2025 года появилась информация о том, что в Астане полицейского начальника из Павлодарской области обвинили в избиении. В столичной полиции инцидент прокомментировали.