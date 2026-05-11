События

Подростки едва не утонули в Актау: момент спасения попал на видео

В Актау спасли двух тонувших подростков, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 23:35 Фото: freepik
В Актау очевидцы спасли двух подростков, которые едва не утонули во время купания на побережье 4-го микрорайона. Момент героического спасения попал на видео, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Lada.kz, сегодня, 11 мая 2026 года, на побережье 4 микрорайона едва не утонули два подростка. Очевидцы успели вовремя среагировать и вытащить ребят на берег.

Очевидец снял происходящее на видео и обратился с обращением к жителям.

"Люди, купальный сезон уже начался. Эти двое парней только что едва не утонули. Мы успели вытащить их из воды. Вот они сидят. Еще немного и могла бы произойти трагедия. Хорошо, что все обошлось и ребята остались живы", – говорит мужчина на видео.

В конце видео автор призывает молодежь к осторожности, напоминая, что помощь не всегда может оказаться рядом.

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что вызовов на номера "101" и "112" по данному факту не поступало.

Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане 4-летний ребенок утонул в бассейне центра семейного отдыха.

