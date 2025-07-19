Подросток едва не утонул в Семее из-за судороги в ноге

Военнослужащие МЧС спасли 15-летнего подростка, у которого свело ногу при купании, сообщает Zakon.kz.

В МЧС рассказали, что инцидент, который мог закончиться трагедией, случился на городском пляже Семея. Юноша почувствовал себя плохо и начал звать на помощь. Охрипший голос тонувшего услышали военнослужащие во время патрулирования пляжа.

"Подросток находился в 10-11 метрах от берега. Один из спасателей поспешил к нему на помощь и вытащил его на берег", – уточнили в ведомстве.

От медицинских услуг спасенный отказался, так как вода не попала в легкие. Он остался под присмотром своих друзей.

17 июля 2025 года в горах Алматы развернули спасательную операцию: подросток упал с высоты 15 метров. На помощь пришли спасатели "109".