"Возмутительный вандализм": саженцы с могил воруют на кладбище в Тобыле

Ничего святого не осталось: на кладбище в Тобыле неизвестные выкопали с могилы молодой саженец, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 22:20 Фото: magnific
На кладбище в Тобыле вандалы начали воровать саженцы с могил. Очередной инцидент произошел на днях: неизвестные выкопали молодое дерево прямо с места захоронения. Местные жители отмечают, что это далеко не первый подобный случай осквернения памяти усопших, передает Zakon.kz.

Как пишет 11 мая 2026 года издание Tobolinfo, с вопиющим актом вандализма на местном зирате в Тобыле столкнулась жительница Костанайского района Айгуль Шарапова.

С могилы ее матери неизвестные выкопали ель, которую семья высадила два года назад в знак памяти.

"Моя мама очень любила сад, огород, растения. Однако недавно мы обнаружили, что дерево было выкопано неизвестными лицами. Особое возмущение вызывает тот факт, что подобные случаи, как выяснилось, не единичны. При обращении к работникам, занимающимся установкой памятников на территории кладбища, нам сообщили, что мы далеко не первые, кто сталкивается с тем, что с могил пропадают высаженные растения. Возникает закономерный вопрос: кто несет ответственность за порядок и сохранность на территории кладбища? Куда обращаться в подобных ситуациях?", – заявила она.

Ситуацию прояснили в отделе ЖКХ Костанайского района. Как сообщил руководитель ведомства Денис Петрухно, за обслуживание кладбища в Тобыле отвечает ТОО "Горизонт-2012".

Представитель компании Ринат Зинатов отметил, что на его памяти, года 4-5 назад, был случай кражи центрального забора. И полиции удалось найти украденное на металлоприемках.

"А вот про деревья я, честно, первый раз слышу. Вообще мы занимаемся только обслуживанием кладбища: убираем мусор, вывозим его, грейдируем улицы, дороги чистим. Охрана в наши обязанности не входит, это не заложено в тендере. Мы лишь проводим визуальный осмотр ежедневно, но все охватить невозможно, территория огромная. При этом, если что-то подобное случается, нужно обращаться либо к нам, либо в службу Ikomek, либо в полицию для принятия мер. Такие факты следует пресекать", – говорит Ринат Зинатов.

Ранее сообщалось, что вандалов, осквернивших памятник в Алматинской области, ищет полиция.

