Погода резко ухудшится: в Казахстане на среду объявлено штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 13 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью на востоке области заморозки 2 градуса. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде утром и днем ожидаются временами дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе Мангистауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем на юге, севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный 9-14, ночью на северо-западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юго-западе области временами порывы 23 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на западе Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. На севере, юге, востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. В центре области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге области Абай ожидается туман. Ночью на востоке, юге области ожидаются заморозки 3 градуса. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре, на юге, севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, ночью в центре области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. В Костанае ожидаются дождь, гроза.

В Акмолинской области ожидаются ночью дождь, гроза, днем на севере, юге, востоке области дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются временами дождь, гроза.

На западе, в центре Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что заморозки до -6°С, грозы и пыльные бури ожидаются в Казахстане.